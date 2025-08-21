به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل پشتیبانی امور دام استان در بازدید از روند توزیع نهاده‌های دامی در تیران و کرون از تامین ۷۲ هزار تن نهاده‌های دامی برای دامدارای‌ها و مرغداری‌های استان در ۲ ماه گذشته خبر داد.

مدیر کل پشتیبانی امور دام استان اصفهان با بیان اینکه در حمایت از تولید کنندگان دام و طیور ۲۴ هزار تن ذرت، ۲ هزار تن جو و ۲۸ هزار تن سویا در استان تامین و بین دامداران و مرغداران توزیع شده است، گفت: هرچند تنها تامین درصد نهاده‌های دامی جز تعهد ووظیفه پشتیبانی امور دام استان است، اما در ۲ ماه گذشته حدود ۲۵ درصد نیاز استان را تامین کرده‌ایم.

مهدی نیلفروش افزود: با توجه به اینکه مصرف روزانه ۵ هزارو ۳۰۰ تن نهاده دامی در استان نیاز است تامین ارز برای بخش خصوصی صورت پذیرد تا بقیه نیاز دامداران و مرغداران تامین شود.