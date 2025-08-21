به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی گفت: این حادثه چهارشنبه‌شب در کیلومتر ۳۰ جاده تربت جام به فریمان رخ داد و به واژگونی یک تانکر سوخت دَه‌چرخ منجر شد. بلافاصله پس از اعلام وقوع تصادف، نیرو‌های آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی منطقه را آغاز کردند.

نیکومنش افزود: به دلیل شرایط خاص منطقه و حجم بالای سوخت، خودرو‌های آتش‌نشانی از ایستگاه‌های فریمان، سفیدسنگ و قلندرآباد به محل حادثه رسیدند تا بتوانند به سرعت وضعیت را تحت کنترل درآورند.

رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی فریمان گفت تانکر دارای ظرفیت ۲۰ هزار لیتر بنزین بود و برای جلوگیری از نشت سوخت و خطرات احتمالی، ۱۳ هزار لیتر بنزین از آن تخلیه شد. ضمن اینکه با همکاری پلیس راه، امکان تردد خودرو‌ها از لاین کنارگذر نیز فراهم شد تا ترافیک در این محور کاهش یابد.

نیکومنش در ادامه به اظهارات راننده تانکر اشاره و اظهار کرد: بر اساس آنچه اعلام شده راننده تانکر ۱۰ چرخ در حال حرکت بود که یک تریلی دیگر با خودروی او برخورد کرده و باعث انحراف و واژگونی تانکرش شده است. راننده متخلف پس از تصادف بدون توقف به راه خود ادامه داده است که راننده تانکر بلافاصله پس از پیاده‌شدن از خودرو، با یک خودروی دیگری به دنبال خودروی متخلف رفت و در نهایت با کمک پلیس راننده متخلف دستگیر شد.