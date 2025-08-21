پخش فوتبال خاطره انگیز بایرن مونیخ و لایپزیش و فصل جدید برنامه «کوه گشت» از شبکه ورزش سیما روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فوتبال خاطره انگیز بین دو تیم بایرن مونیخ و لایپزیش امروز ۳۰ مرداد ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه ورزش پخش می‌شود.

شبکه ورزش پنجشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۲:۳۰ فوتبال خاطره انگیز لیگ بوندسلیگا آلمان ۲۰۱۶، دیدار بین دو تیم بایرن مونیخ و لایپزیش را برای شما فوتبال دوستان پخش می‌کند.

فصل جدید برنامه «کوه گشت»

فصل جدید «کوه گشت» با مرور جدیدترین اخبار و ورزش‌های کوهستانی امروز پنجشنبه از ساعت ۱۴ روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

برنامه «کوه گشت» شامل جدیدترین اخبار، ورزش‌های کوهستانی، موضوعات و چالش‌های زیست محیطی، هواشناسی کوهستان، معرفی چهره‌های شاخص کوهنوردی، گفت‌و‌گو با کوهنوردان، تازه‌های نشر ورزش کوهنوردی است.

«کوه گشت» به تهیه کنندگی و اجرای حسین رضایی پنجشنبه‌ها حوالی ساعت ۱۴ روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.