به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فوتبال خاطره انگیز بین دو تیم بایرن مونیخ و لایپزیش امروز ۳۰ مرداد ساعت ۱۲:۳۰ از شبکه ورزش پخش میشود.
شبکه ورزش پنجشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۱۲:۳۰ فوتبال خاطره انگیز لیگ بوندسلیگا آلمان ۲۰۱۶، دیدار بین دو تیم بایرن مونیخ و لایپزیش را برای شما فوتبال دوستان پخش میکند.
فصل جدید برنامه «کوه گشت»
فصل جدید «کوه گشت» با مرور جدیدترین اخبار و ورزشهای کوهستانی امروز پنجشنبه از ساعت ۱۴ روی آنتن شبکه ورزش پخش میشود.
برنامه «کوه گشت» شامل جدیدترین اخبار، ورزشهای کوهستانی، موضوعات و چالشهای زیست محیطی، هواشناسی کوهستان، معرفی چهرههای شاخص کوهنوردی، گفتوگو با کوهنوردان، تازههای نشر ورزش کوهنوردی است.
«کوه گشت» به تهیه کنندگی و اجرای حسین رضایی پنجشنبهها حوالی ساعت ۱۴ روی آنتن شبکه ورزش پخش میشود.