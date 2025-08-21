

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با هدف حفاظت اکوسیستم حیاتی و جوامع پیرامون دریاچه پریشان طرح توسعه کشاورزی پایدار در ۱۳ روستای حاشیه دریاچه عملیاتی می‌شود.

مجتبی دهقان پور اظهار کرد: این طرح در چهار چوپ “حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی و گسترش مشارکت جوامع محلی” با محوریت معیشت و کشاورزی پایدار اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه مدیریت معیشت پایدار بر عهده اداره کل حفاظت محیط زیست است، گفت: توسعه کشاورزی پایدار با محوریت مدیریت مصرف آب و مصرف بهینه نهاده‌ها را جهاد کشاورزی دنبال می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: اعتبارات طرح از طریق برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) تامین می‌شود و برای اجرای این طرح بین المللی در حوزه تالاب پریشان تفاهم نامه‌ای بین این سازمان و “مجری ملی طرح حفاظت تالاب‌های ایران” منعقد شد که مدت این تفاهم نامه از اردیبهشت امسال تا مهرماه سال ۱۴۰۸ است.

دهقان پور با اشاره به اینکه در روستا‌های حوزه آب ریز تالاب پریشان، اجرای ۱۳ طرح کشاورزی پایدار و هفت طرح معیشتی برنامه ریزی شده است، تصریح کرد: در گام اول”روستا‌های پایلوت” اجرای طرح بر اساس شاخص‌هایی مانند فاصله تا تالاب، نوع کشت، تنوع کشاورزی، جمعیت و میزان پذیرش جامعه محلی شناسایی و با توجه به اینکه بخش خصوصی مجری است مناقصه برای شرکت‌های واجد شرایط برگزار شد.

وی اظهار کرد: به شرکت‌های مجری طرح، آموزش‌های مختلف از جمله تسهیل گری و نکات فنی ارائه می‌شود، سپس وارد جامعه محلی می‌شوند و کارشناسان ما برای تسهیل اجرای طرح در متقاعدسازی جامعه روستایی در کنار بخش خصوصی قرار می‌گیرند.

به گفته دهقان پور؛ در زمینه معیشت پایدار طرح‌هایی در بحث توانمندسازی زنان روستایی اجرا می‌شود و طرح‌های اشتغال جایگزین درآمدزا با هدف کمک به خانوار کشاورزی روستایی ایجاد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اضافه کرد: طرح حفاظت از تالاب‌ها به شکل مذکور برای اولین بار در سال ۱۳۹۰ در دریاچه ارومیه آغاز و در استان فارس نیز برای نخستین بار از سال ۱۴۰۰ به مدت سه سال زراعی در حوزه تالاب بختگان و پنج شهرستان نی ریز، بختگان، ارسنجان، مرودشت و استهبان نیز اجرا شد.

وی به بازخورد مثبت اجرای کشاورزی پایدار نیز اشاره کرد و افزود: صرفه جویی ۳۰ تا ۷۰ درصدی در مصرف آب و کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی نهاده‌ها از نتایج اجرای این شیوه کشاورزی در حوزه تالاب‌ها بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در زمینه حفاظت از تالاب پریشان از سال ۱۳۸۳ با مشارکت کارگروه محلی، طرحی شروع شد و تا ۱۳۹۰ هم ادامه داشت، از نتایج موفق اجرای این طرح تدوین کتابچه‌ای به نام “مدیریت جامع حفاظت از تالاب پریشان” بود

دریاچه پریشان با وسعت ۴۳۰۰ هکتار یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های آب شیرین ایران و خاورمیانه است که در شرق کازرون در استان فارس و در منطقه حفاظت شده ارژن-پریشان قرار دارد.

این تالاب یکی از تالاب‌های ثبت شده در کنوانسیون رامسر است که به همراه تالاب ارژن از طرف یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره شناخته شده است.

در سال‌های اخیر توسعه ناپایدار در این حوزه و بهره برداری‌های بی رویه از منابع آب زیرزمینی همراه با خشکسالی‌های طولانی مدت، این تالاب را با بحران‌های جدی رو‌به‌رو ساخته است.