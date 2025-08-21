به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم و آزمون‌های هماهنگ پایه نهم مطابق برنامه قبلی و در زمان مقرر در روز شنبه برگزار خواهد شد و شرکت دانش آموزان در این آزمون‌ها الزامی است.

خدادادی افزود: شروع فرآیند آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم ساعت ۶:۳۰ و شروع آزمون ساعت ۷ صبح است؛ و دانش آموزان لازم است ساعت ۶:۳۰ در مراکز آزمون حضور داشته باشند.

شروع فرایند آزمون‌های هماهنگ استانی پایه نهم هم ساعت ۷:۳۰ و شروع آزمون ساعت ۸ صبح خواهد بود.