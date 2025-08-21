پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: دشمنان باید بدانند که در صورت هرگونه تعرض به کشور، اهل سنت نیز همانند سایر هموطنان از خاک میهن دفاع خواهند کرد و هیچگاه تبلیغات و دروغپردازیهای بیگانگان ملت ایران را دچار تردید و سستی نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، مولوی محمداسحاق مدنی در همایش وحدت اسلامی در گرگان گفت: اگر حملهای به ایران صورت گیرد، اهل سنت هرگز همراهی با دشمن نخواهند کرد و این اصل فلسفه ماست. برگزاری این نشست طی سه روز در استان تنها برای قدردانی از همراهی و اخلاص مردم است.
وی با بیان اینکه «ملت ایران شیعه و سنی ندارد و همه مسلمان و ایرانیاند» افزود: این مردم وطن خود را از جانشان عزیزتر میدانند و با سلامت نفس، عقل، نور و بصیرت خویش هرگز تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمنان اسلام قرار نمیگیرند. ملت ایران مردمی غیور، مسلمان و پایبند به آیات جهاد هستند و فریب افراد بیهوده و دروغگو را نمیخورند.
مولوی مدنی با قدردانی از نقش برجسته علمای ترکمن در حفظ وحدت ملی تصریح کرد: به شهدا درود میفرستیم و از صبوری و تحمل ملت ایران در برابر فشارها قدردانی میکنیم. همانگونه که یاران پیامبر در شعب ابیطالب سختیها را تحمل کردند، مردم ایران نیز آمادهاند با وجود کمبودها و مشکلات، اجازه ندهند دشمن بر سرزمین مقدس اسلامی مسلط شود.
رئیس شورای تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: گرچه مشکلات و کمبودهایی در کشور وجود دارد، اما مردم وظیفه دینی و ایمانی خود را بهخوبی انجام داده و استقامت نشان دادهاند.
وی با اشاره به بشارتهای پیامبر اکرم (ص) درباره آینده مسلمانان گفت: پیامبر اسلام در حالی وعده گشایش و پیروزی داد که خود در سختترین شرایط اقتصادی زندگی میکرد. امروز نیز ملت ایران اگرچه با کمبودهایی مواجه است، باید مطمئن باشد که خداوند مهربان است و روزی فرا خواهد رسید که مسلمانان به رفاه و امکانات مورد نظر خود دست یابند.