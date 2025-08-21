۲ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت فاقد مجوز قانونی از یک دستگاه وانت نیسان در شهرستان مرودشت کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت گفت: ماموران انتظامی هنگام گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک وآن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت فاقد مجوز از نوع گازوئیل کشف و خودرو به پارکینگ انتقال داده شد.

فرمانده انتظامی مرودشت ادامه داد: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای رسیدگی به مراجع قانونی تحویل داده شد.