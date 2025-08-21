صعود نکونام به فینال تفنگ ۱۰ متر، تیم ایران چهارم شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی امیر محمد نکونام با ۶۳۰.۴ امتیاز به عنوان نفر پنجم راهی فینال شد.

همچنین هادی غرباقی و پوریا نوروزیان به تربیت با ۶۲۶.۷ و ۶۲۶.۲ در رده هفدهم و هجدهم ایستادند.

همچنین تیم ایران با ترکیب امیرمحمد نکونام، پوریا نوروزیان و هادی غرباقی با ۱۸۸۳.۳ امتیاز و تنها با ۲.۴ اختلاف امتیاز نسبت به کره جنوبی در رده چهارم قرار گرفتند.

هدایت تیم ملی تفنگ کشورمان را حسین باقری به عنوان سرمربی و صفیه صحراگرد به عنوان مربی بر عهده دارد.

تا پایان روز سوم مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، دو نقره و دو برنز در رده سنی نوجوانان کسب کرده است.