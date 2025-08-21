به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حسن بابایی در جلسه شورای عالی قضایی استان سمنان با بیان این که میزان تحقق شاخص های سند تحول قضایی و همچنین آمار ثبت اسناد در استان سمنان قابل قبول است ، میزان واحدهای صنعتی دارای سند را صد درصد عنوان کرد .

وی همچنین از واگذاری ۱۰۰۰ سند مالکیت نهضت ملی مسکن و ۱۳۵۰ سند مالکیت مسکن مهر به متولیان خبر داد و در خصوص قانون الزام ثبت امول غیر منقول هم گفت : صد درصد مشاوران املاک استان سمنان و لرستان به سامانه های ثبت اسناد متصل شدند .

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از پیگیری حل مشکل زمین های وقفی در قوه قضائیه نیز خبر داد و اظهار امیدواری کرد این موضوع در سفرهای رئیس قوه قضائیه به استان ها مرتفع شود.

در پایان این جلسه اسناد مالکیت تعدادی از اماکن موقوفه ای به متولیان آنها واگذار شد.