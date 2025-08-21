هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۸۴ تومان و حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۸۸۸ تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد: در معاملات امروز پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۱ هزار و ۹۸۴ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۸۸۸ تومان رسیده است.

قیمت هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران به ۸۳ هزار و ۸۵۶ تومان و نرخ حواله یورو نیز به ۸۱ هزار و ۴۱۳ تومان رسیده است.

از سوی دیگر اسکناس درهم امارات ۱۹ هزار و ۶۰۱ تومان ارزش‌گذاری شده و نرخ حواله درهم نیز ۱۹ هزار و ۳۰ تومان است.