پخش زنده
امروز: -
فرماندار کبودرآهنگ گفت: همزمان با هفته دولت ۱۳۱ طرح با بیش از ۸هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال اعتبار در این شهرستان کلنگ زنی و بهره برداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدایوب موسوی منور از افزایش ۱۰۰ درصدی مبلغ تخصیص یافته به پروژهها نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: بیشترین اعتبار، معادل ۲ هزار و ۲۰ میلیارد ریال به پروژههای راهداری اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت: در یک سال اخیر، خدمات و زحمات دولت چهاردم در عرصههای مختلف به وضوح قابل مشاهده بوده است، دولتی فراجناحی که با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و توان کشور در راستای پیشرفت و توسعه گام برمیدارد.
فرماندار کبودرآهنگ افزود: در این راستا، اتحاد و همدلی را هم در سطح استان و هم شهرستان شاهد هستیم و مدیران توانمند در این زمینه همکاری و تعامل مطلوبی دارند.
موسوی منور گفت: با عنایت حمید ملانوری شمسی استاندار پرتلاش استان همدان شهرستان کبودراهنگ در مسیر توسعه قرار گرفته است.
وی افزود: فتح الله توسلی نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با ظرفیتهای عالی خود، برای توسعه و آبادانی شهرستان نقشی موثر ایفا کرده است.
فرماندار کبودراهنگ گفت: آب شرب شهرستان، دغدغه اصلی ما بود و با وجود تنش آبی توانستیم از تبدیل آن به بحران جلوگیری کنیم و تمامی نهادها و افراد پای کار بودند تا این مسئله مدیریت شود.
موسوی منور بیان کرد: از جمله اقدامات قابل توجه در این هفته میتوان به کلنگزنی و واگذاری ۱۵ هکتار زمین برای مسکن ملی در کبودراهنگ، کلنگزنی مسیر دسترسی کوه قلیآباد به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال، و افتتاح کمربندی شیرین سو اشاره کرد.
وی ادامه داد: همچنین قطعه هفتم محور آزادراه کبودراهنگ- قیدار نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار کبودرآهنگ افزود:در حوزه ورزش، بودجهای معادل ۳۱۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است و نیز در راستای اشتغالزایی، ۱۱۷ شغل بیشتر در حوزه کشاورزی، به ویژه در گلخانهها، ایجاد شده است.
موسوی منور افزود: تسهیلاتی به میزان ۳۵۰ میلیارد ریال برای تامین پنج دستگاه ماشینآلات سنگین و ۱۱ دستگاه ماشین حمل زباله به شهرداریهای این شهرستان اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: در زمینه ناترازی برق، شهرستان کبودراهنگ در حال پیشرفت است و پروژههایی مانند نیروگاه خورشیدی در دست اقدام قرار دارد.
فرماندار کبودراهنگ اظهار کرد: طرحهای زیرساختی شامل افزایش راههای دسترسی به مناطق مختلف همچون قباق تپه، ایده لو، و میربادام در دست اجرا است.
موسوی منور افزود: با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال، ۱۵ کیلومتر آبرسانی به شهر گلتپه نیز در حال انجام است.