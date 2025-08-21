کارشناس هواشناسی: هوای مازندران تا فردا جمعه با کاهش دما همراه است، اما از شنبه دوباره گرم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: هوای مازندران تا فردا جمعه با کاهش دما همراه خواهد بود، اما از شنبه تا چهارشنبه هفته آینده گرمتر می‌شود.

غلامپور افزود: نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد همچنان هوای گرم را در استان داریم که در ارتفاعات همراه با افزایش محسوس دما همراه است، اما از امشب با تغییر سوء جریانات هواشناسی؛ افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق در استان پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: فردا جمعه ۳۱ مرداد علاوه بر کاهش دما که در ارتفاعات، این کاهش دما محسوس‌تر خواهد بود وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق را در استان انتظار داریم.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از شنبه یکم شهریور تا چهارشنبه ۵ شهریور روند افزایش دما در استان پیش بینی می‌شود که روز‌های یکشنبه و دوشنبه افزایش دما محسوس‌تر خواهد بود.

به گفته غلامپور دریا تا عصر امروز با موج کوتاه همراه است، اما از امشب تا فردا به تدریج مواج خواهد شد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: دیروز ساری، قائم شهر و کجور با ۳۵ درجه گرمترین و صبح امروز بلده با ۱۳ درجه خنک‌ترین مناطق استان بودند.