۱۵ طرح ورزشی به صورت همزمان در هفت منطقه و ناحیه استان اصفهان با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در شهرستان خمینی شهر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در آیین افتتاح این طرح‌ها گفت: این طرح‌ها در قالب «میدان همدلی» و با بهره‌گیری از اعتبارات دولتی، مشارکت مدیران مدارس، همراهی مردم، خیران، شهرداران و دهیاری‌ها اجرا شده است.

محمدرضا نظریان افزود: مجموع طرح‌ها شامل ۹ زمین چمن مصنوعی به مساحت ۷۲۰۰ مترمربع، سه طرح تعویض کفپوش و بهسازی سالن‌های ورزشی، یک کلاس تربیت بدنی با زیربنای ۱۰۰ مترمربع، یک کفپوش فضای باز با مساحت ۶۰۰ مترمربع و یک زمین اسکیت هزار مترمربعی است که با بهره‌برداری از این طرح‌ها، حدود ۹۰۰۰ مترمربع به سرانه فضا‌های ورزشی دانش‌آموزی استان افزوده شد.

وی گفت: برای اجرای این ۱۵ طرح بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده که ۵۰ میلیارد ریال آن از محل اعتبارات دولتی و طرح میدان همدلی و ۱۰۰ میلیارد ریال نیز از طریق مشارکت مردم و خیرین تأمین شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: این طرح‌ها بخشی از مرحله چهارم اجرای طرح میدان همدلی در استان است که در سال جاری شامل ۸۳ طرح ورزشی می‌شود؛ بر اساس برنامه‌ریزی، تا پایان مهرماه امسال تمامی این طرح‌ها به بهره‌برداری خواهند رسید و به‌طور چشمگیری به ارتقای سرانه فضا‌های ورزشی دانش‌آموزان کمک خواهند کرد.