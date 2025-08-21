وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی هر کدام مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای باز سازی و رونق گردشگری مجموعه میراث جهانی تکاب مساعدت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهروز ندائی معاون توسعه مدیریت و منابع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: در خصوص تکمیل زیر ساخت‌ها خصوصا مسیر مواصلاتی مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان از طرف دندی به زنجان و مرکز استان به تکاب کار‌های خوبی انجام شده و در حال بهسازی و آسفالت می‌باشد.

وی گفت: با تکمیل زیر ساخت‌ها و جاده‌های مواصلاتی در آینده شاهد حضور گردشگران زیادی از سراسر کشور و کشور‌های مختلف جهان در شهرستان خواهیم بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با مساعدت وزارت میراث فرهنگی و فرماندار شهرستان زیر ساخت‌های منطقه در اولویت قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود با افزایش اطلاع رسانی‌های مجموعه شاهد حضور گردشگران زیادی در منطقه باشیم.

حجت الاسلام محمد میرزایی از اختصاص ۲۰ میلیارد تومانی اعتبار برای مرمت و بازسازی مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان خبر داد و گفت: با اختصاص این مبلغ نسبت به عمران و آبادانی و باز سازی مجموعه میراث جهانی اقدام خواهد شد و همین امر موجب رونق گردشگری در شهرستان خواهد شد.

وی گفت: در عید نوروز امسال مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان شاهد جذب بیشترین گردشگر در سطح استان بوده و تلاش ما بر آن است تا با فراهم ساختن فضای مناسب شاهد حضور عموم علاقمندان به مجموعه جهانی تخت سلیمان در منطقه باشیم.

حجت الاسلام میرزایی از تخصیص ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت صمت به توسعه راه‌های مواصلاتی گفت: با تکمیل و بهسازی جاده‌های مواصلاتی منطقه علاوه بر بهبود تردد شاهد حضور گردشگران زیادی از استان‌های همجوار و کشور‌های خارجی در شهرستان خواهیم بود.

محمد نیکنام فرماندار تکاب نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس توافق حاصله در نشست با معاون توسعه و مدیریت وزارت میراث فرهنگی و حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس و مدیر کل میراث فرهنگی استان مقرر شد توسعه چارت اداری میراث فرهنگی شهرستان در دستور کار قرار گیرد.

نیکنام افزود: از محل اعتبارات داخلی نیز عدد خوبی برای توسعه گردشگری شهرستان لحاظ شده ولی با این وجود انتظار می‌رود معاون وزیر و نماینده محترم مردم در مجلس اعتبارات دیگری را در سطح ملی برای رونق و توسعه صنعت گردشگری شهرستان لحاظ و تخصیص نمایند.

مرتضی صفری، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی هم گفت: مجموعه‌های گردشگری تکاب و شاهیندژ از پر ظرفیت‌ترین مناطق گردشگری استان ما است.

صفری افزود: شهرستان تکاب با بیش از ۱۱۰ اثر ثبت ملی و یک اثر ثبت جهانی بینظیر شهرستان را تبدیل به مجموعه‌ای ارزشمند از آثار طبیعی و تاریخی کرده و با عملیاتی شدن اعتباراتی که بر ان تخصیص یافتشاهد شکوفایی قابل توجهی خواهد شد.

وی گفت: الحمد الله مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان با نگاه جدید از بحث مرمت و باز سازی فراتر رفته و به مراحل مطالعاتی و باستان شناسی جدیدی دست یافته و مرمت‌های اساسی در آن رخ خواهد داد.

بازدید از قلعه سردار افشار، مراحل ساخت ساختمان ترویج صنایع دستی تکاب، مجتمع آب گرم ایستی سو در احمد آباد علیا و مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان و همچنین شرکت در جلسه بررسی و تبیین عملیاتی کردن توسعه گردشگری در تخت سلیمان از برنامه‌های سفر یک روزه معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی با حضور نماینده مردم شهرستان‌های تکاب و شاهیندژ در مجلس، مدیر کل میراث فرهنگی استان، حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه و فرماندار تکاب بود.

در پایان با اهدای حکمی از سوی بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت و منابع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور آقای افراسیاب گراوند، بعنوان مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب معرفی و از خدمات مدیران قبلی آقایان امینیان و خیری قدردانی شد.