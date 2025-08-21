به مناسبت گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، گردهمایی آزادگان شهرستان شاهرود برگزار و از تعدادی از آزادگان در ایوانکی هم تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علی احمدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شاهرود گفت: ۱۰۵ نفر از رزمندگان این شهرستان در فهرست آزادگان هستند که هم اکنون ۹۵ نفر از آنان در قید حیات هستند.

به گفته احمدی، آزادگان از خدمات متنوعی در حوزه معیشت، مسکن، اشتغال و رفع مسائل و مشکلات بهره مند می شوند.

به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن در ایوانکی از آزادگان هدایت‌الله سعیدی، مرتضی سعیدی، نجات‌الله باصری، محمود سعیدی، حمید عربدرازی و همچنین خانواده آزاده شهید علی حسین ولیخانی قدردانی شد.