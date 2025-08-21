سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک: هیئتهای مذهبی در روز رحلت پیامبر اسلام(ص)، شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) با حرکت کاروان غم به عزاداری میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجتالاسلام حمزهای در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما مرکزی ضمن تسلیت ایام عزاداری ایام پایانی ماه صفر گفت: دسته عزاداری و کاروان غم با حضور هیئتهای مذهبی شهر اراک، عاشقان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در بیست و هشتمین روز از ماه صفر مصادف با روز جمعه ۳۱ مرداد ماه از ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان شهدا به سمت مصلی بیت المقدس شهر اراک به حرکت در میآیند.
او افزود: همچنین در روز شهادت امام رضا(ع)، کاروان غم و دستههای عزاداری در روز یکشنبه دوم شهریور ماه از میدان شهدا به سمت امامزادگان عبدالله(ع) و آمنه خاتون(س) در خیابان شهید بهشتی حرکت خواهند کرد.
حمزهای اقتدار، عزت و ماندگاری ایران در این دنیا را برخاسته از مجالس عزا و عزاداری اهل بیت(ع) برشمرد.