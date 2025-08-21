به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ محمدرضا یاری گفت: پس از اطلاع ماموران پلیس کرمانشاه از وجود تعدادی ماینر غیرمجاز در سطح شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

او گفت: مأموران با انجام تحقیقات گسترده موفق به شناسایی محل نگهداری ماینر‌ها شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی نسبت به انجام بازرسی‌های لازم اقدام کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در خاتمه، با بیان اینکه؛ در بازرسی‌های انجام گرفته ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۹ میلیارد و ۹۵۰ ریال کشف شد افزود: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و جهت بررسی‌های تکمیلی به مراجع قضائی ارسال شد.