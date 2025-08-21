نیروهای انتظامی استان قم موفق به شناسایی و توقیف ۱۱ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در اماکن مسکونی و تجاری شدند که بیش از ۳۸ کیلووات برق مصرف می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شرکت توانیر، این دستگاه‌ها در یک خانه‌باغ، پشت‌بام یک ملک مسکونی و همچنین یک سوله تجاری به‌طور غیرقانونی راه‌اندازی شده بودند که علاوه بر تحمیل فشار سنگین به شبکه، می‌توانست معادل برق ده‌ها خانوار را به هدر دهد.

این ماینر‌ها با استفاده از سایلنت‌باکس و شیوه‌های مختلف در محل جاسازی شده بود که با هماهنگی واحد قضایی و همکاری عوامل انتظامی، تجهیزات غیرمجاز جمع‌آوری و متخلفان به مراجع قانونی معرفی شدند.

شرکت توزیع نیروی برق قم تاکید کرد: برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با جدیت ادامه دارد و استفاده غیرقانونی از برق برای این فعالیت‌ها علاوه بر خسارت به شبکه، تهدیدی برای ایمنی عمومی است.

همچنین یادآوری می‌شود، شهروندان می‌توانند با ارسال گزارش به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، به ازای معرفی هر دستگاه ماینر غیرمجاز از سقف یک میلیون تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان جایزه دریافت کنند.