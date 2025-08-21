به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رسول قادرزاده معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بوکان درجلسه هم اندیشی و برنامه ریزی حوزه بانوان که در فرمانداری بوکان برگزارشد، به ابعاد مختلف برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست اختصاصی بانوان شاخص و برگزیده شهرستان اشاره کردوگفت: این نشست فرصتی مناسب است تا بانوان منتخب با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر داده‌ها و شواهد، چالش‌ها، آسیب‌ها و مسائل اصلی حوزه خود را مطرح کنند. همچنین، بانوان با ارائه پیشنهادات کاربردی، ضمن بررسی معضلات موجود، راهکار‌های علمی و عملی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت مشارکت اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی ارائه دهند.

رسول قادرزاده در ادامه به برنامه‌ریزی‌های مورد نیاز برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های ویژه شهرستان بوکان اشاره کردوافزود: با توجه به ویژگی‌های خاص این شهرستان، از جمله مهاجرپذیری بالا، لزوم رویکرد‌های استراتژیک و تحلیل‌های اجتماعی و جمعیتی می‌تواندکه تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های جمعیتی و شناخت دقیق نیاز‌ها و چالش‌های گروه‌های مختلف بانوان به تدوین سیاست‌های کارآمد کمک کند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری بر اهمیت تدوین برنامه‌های ویژه در هفته دولت تأکید کردواظهار داشت:این برنامه‌ها می‌توانند شامل طراحی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی در خصوص توانمندسازی بانوان و ارزیابی اثربخشی سیاست‌های اجتماعی در این حوزه باشند. برنامه‌های پیشنهادی شامل کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی با حضور کارشناسان و پژوهشگران حوزه اجتماعی و فرهنگی و تحلیل‌های مقایسه‌ای در سطح شهرستان و استان است.

قادرزاده در پایان اشاره کرد: ارتقای سطح آگاهی و مشارکت اجتماعی بانوان در تصمیم‌گیری‌های کلان شهرستان، از طریق تحلیل‌های علمی و پژوهشی، می‌تواند به تسریع فرآیند‌های توسعه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بهبود کیفیت زندگی بانوان و کاهش معضلات اجتماعی کمک کند.