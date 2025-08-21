پخش زنده
تفاهمنامه همکاری بین سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی و ادارهکل شیلات سیستان و بلوچستان با هدف توسعه آبزیپروری در استان منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این تفاهمنامه در نشستی با حضور اسفندیاری رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، حجتالاسلام عبداللهی مسئول حوزه نمایندگی ولیفقیه سازمانجهاد کشاورزی و شاهرودی مدیرکل شیلات سیستان و بلوچستان و هیئت همراه به امضا رسید.
در این نشست طرفین با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای بیناستانی بر همکاریهای مشترک در حوزه تأمین و انتقال بچهماهی، ارتقای زیرساختهای آبزیپروری و انتقال دانش فنی توافق کردند.
مدیر کل جهاد کشاورزی استان ضمن قدردانی از همراهی شیلات سیستان و بلوچستان اظهار امیدواری کرد این همکاری منجر به تقویت زنجیره تولید، اشتغالزایی و بهرهبرداری بهینه از منابع آبی در خراسان جنوبی شود.
مدیر کل سیستان وبلوچستان نیز با اشاره به ظرفیتهای شیلات این استان، آمادگی این اداره کل را برای تأمین بچهماهی مورد نیاز آموزش بهرهبرداران و انتقال تجربیات فنی اعلام کرد.