کشور ترکیه با وجود احاطه شدن از سه طرف با دریا، به دلیل تغییرات اقلیمی با بحران خشکسالی دست و پنجه نرم میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، ابراهیم یوماکلی وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه در یک نشست خبری اعلام کرد: به دلیل تغییرات اقلیمی، میزان بارش سال آبی ترکیه (۱ اکتبر-۳۰ سپتامبر)، به عنوان کمترین بارش ۵۲ سال اخیر ثبت شده است.
وی هشدار داد:پیش بینی میشود دما تا سال ۲۱۰۰ میلادی بین ۴-۶ درجه گرمتر شود و در صورت ادامه این روند و چاره اندیشی نکردن، منابع آبهای زیر زمینی ترکیه تا سال ۲۱۰۰ میلادی ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.
وی گفت سال گذشته گرمترین سال در طی ۵۳ سال اخیر را تجربه کردیم، میانگین بارش سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۸ درصد کاهش نشان داد.
بحران خشکسالی در ترکیه به حدی جدی است که بدلیل نبود و یا کاهش نزولات آسمانی، آب پشت برخی از سدها به سطح هشدار تقلیل یافته است.
بنا به آخرین دادههای موجود ذخایر سدهای آنکارا زیر ۹ درصد و استانبول نیز به ۴۵.۲۱ درصد رسیده است.
به دلیل محدودیت آب رسانی، در برخی از کلان شهرها از جمله ازمیر، چشمه، اوشاک، تکیرداغ و ... برنامه جیره بندی آب در دست اجراست و آب رسانی محدود به ۶ ساعت در روز شده است.
بنا بر دادههای موجود در ۶۰ سال گذشته، ۱۸۶ دریاچه از ۲۴۰ دریاچه ترکیه بهطور کامل خشک شدهاند و بقیه دریاچهها در معرض خطر خشکسالی شدید و آلودگی قرار دارند. وضع به قدری بحرانی است که هیچ دریاچهای را نمیتوان در شرایط خوب در نظر گرفت.
کارشناسان معتقدند: بدون صرفهجویی منابع و اتخاذ تدابیر نوسازی زیرساختهای آب، وضعیت ترکیه در آینده نزدیک بدتر خواهد شد. از این رو، تمرکز بر اصلاحات در مدیریت سیستمهای آبی، افزایش کارایی مصرف آب در کشاورزی و ایجاد ذخایر برای مناطق حیاتی است.