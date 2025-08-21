پخش زنده
موکب علی بن موسی الرضا به منظور خدمت به مسافران و زائران حضرت ثامن الحجج (ع) در در نمایشگاه دائمی سمنان برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این موکب به مدت سه روز طی ایام رحلت نبی مکرم اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) دایر خواهد بود.
جعفری مرادی حقیقی مسئول کانون خدمت رضوی شهرستان سمنان با بیان اینکه این موکب متشکل از ۱۵ ایستگاه مختلف است، گفت: در این موکب در بخش های اسکان، تغذیه، پذیرایی، کمکهای اولیه، بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی به زائران خدمت رسانی خواهد شد.