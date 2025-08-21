به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ با حضور جمعی از مسئولان پروژه احداث زیرگذر و تقاطع غیرهمسطح شهدای بوکان با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال کلنگ زنی شد.

سرپرست شهرداری بوکان در مراسم کلنگ زنی این طرح گفت: این پروژه به‌عنوان یکی از طرحهای مهم عمرانی در حوزه مدیریت ترافیک شهری، با هدف کاهش بار ترافیکی، تسهیل در عبور و مرور شهروندان و ارتقای ایمنی در تقاطع‌های پرتردد شهر طراحی شده است.

امیر احمدی افزود: پروژه زیرگذر شهدا به طول ۱۰۰ متر، عرض هفت متر و ۳۰ سانتیمتر و ارتفاع چهار متر و ۳۰ سانتیمتر احداث خواهد شد و مدت زمان اجرای آن چهار ماه پیش‌بینی شده است.

احمدی اظهارکرد: احداث این زیرگذر یکی از مطالبات شهروندان بود که امروز با همت مجموعه مدیریت شهری و همکاری دستگاههای اجرایی عملیات آن آغاز شد.

وی، با بیان اینکه اعتبار پروژه از منابع داخلی شهرداری تأمین می شود، افزود: تکمیل به‌ موقع آن می‌تواند نقش بسزایی در کاهش مشکلات ترافیکی مرکز شهر ایفا کند.

احمدی تأکیدکرد: با توجه به افزایش حجم خودروها و رشد جمعیت شهری، توسعه زیرساختهای حمل‌ونقل و اجرای پروژه‌های عمرانی مشابه از اولویتهای اصلی شهرستان در سالجاری است.

سرپرست شهرداری بوکان افزود: این پروژه علاوه بر کاهش گره‌های ترافیکی، باعث ارتقای سطح ایمنی تردد و کاهش تصادفات در محدوده اجرای طرح خواهد شد.