به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، صادرات بادام از ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۳۴ میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با سال قبلش کاهش ۱۹ درصدی را شاهد بوده است.

بادام ایرانی در سال گذشته میلادی توانست جایگاه دهم جهانی را کسب کند. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۲۳ با صادراتی به ارزش ۵۳ میلیون دلار توانسته بود جایگاه نهم جهان را به خود اختصاص دهد.

بر پایه گزارش فائو، تجارت جهانی بادام به شدت در اختیار چند کشور محدود است؛ به‌گونه‌ای که پنج کشور آمریکا، استرالیا، اسپانیا، ترکیه و هلند حدود ۹۱ درصد از ارزش کل صادرات بادام جهان را در دست دارند.

کارشناسان معتقدند تمرکز بازار جهانی در اختیار صادرکنندگان بزرگ و محدود بودن مقاصد وارداتی، رقابت برای کشورهایی مانند ایران را دشوار کرده است.