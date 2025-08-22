به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، همزمان با ۲۸ صفر مردم عاشق اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در استان بوشهر در سالروز وفات پیامبر مهربانی‌ها و کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) با حضور در مسجد و حسینیه‌ها، امام‌زاده‌ها و تکایا به عزاداری پرداختند.

مردم استان دیشب و امروز در این آیین‌ها و مراسم با برپایی محافل نوحه خوانی و سینه زنی سنتی و دمام زنی، عشق و ارادت خود را به خاندان اهل بیت (ع) ابراز کردند.