کلاه اصلاح انواع بدشکلی جمجمه نوزاد، محصول دانش بنیان پژوهشگران نجف آبادی وارد مرحله صادرات و انتقال دانش فنی به خارج از کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولید تجهیزات طبی گفت: با استفاده از اسکن سه بعدی و اندازه گیری سر نوزاد، قالب را در نرم افزار سه بعدی طراحی و کلاه براساس اصلاح فرم جمجمه نوزاد بعد از حدود دو ساعت طراحی ساخته می‌شود.

داوود فرهمندی با بیان اینکه دانش فناوری این محصول، پیش از این در اختیارکشور‌هایی همچون کانادا و فرانسه بود، افزود: دانش ساخت این کلاه‌ها در کشور‌ها دیگر توسعه نیافته و سنتی است و هم اکنون در شرکت دانش بنیان ما کلاه‌ها با فناوری جدید با دقت بالا در زمان و با کم طراحی و ساخته می‌شود.

وی اضافه کرد: به همت ۱۰ متخصص فنی، سالانه دست کم ۲۰۰ عدد کلاه اصلاح انواع بدشکلی جمجمه نوزاد تولید و به کشور‌های عربی، آذربایجان، ارمنستان و عراق و به ۳۵۰ درمانگاه ارتوپد داخل کشور صادر می‌شود.

این پژوهشگر مخترع گفت: بعد از استفاده ۶۰ روزه مدام از این کلاه، نوزاد جمجمه کامل قرینه خواهد داشت.

یاسر فرهمندی کاردرمانگر هم گفت: ۴ تا ۶ ماهگی زمان طلایی اصلاح بدشکلی سر نوزاد، اما تا ۱۸ ماهگی هم شکل پذیری بخش یا بخش‌های بدفرم امکانپذیر است، اما احتمال اصلاح آن کمتر است.

نرگس کریمی، کارشناس ارشد ارتوپدی فنی، علت اصلی ایجاد بدشکلی سر نوزاد را خواباندن طولانی مدت نوزاد به سمت راست یا چپ، زایمان زودرس (قبل از ۳۸ هفتگی) و خوابیدن نوزاد در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان، ناهنجاری‌های مادرزادی همچنین فشار‌های خارجی داخل رحم در طی زایمان و بعد از تولد به علت نرمی جمجمه نوزاد از رایج‌ترین علل بد شکل سر نوزادان بیان کرد.

در گذشته برای فرم دادن به سر نوزادان بدشکل از قالب گچی استفاده می‌شد که خطر پذیر بود، اما حالا با دستیابی پژوهشگران به طراحی و تولید کلاه‌های اصلاح جمجمه، این مشکل حل شده است.