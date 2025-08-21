به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی فر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی لرستان یک محموله ۲۲ هزار لیتری نفت خام قاچاق را که با یک دستگاه تریلر تانکردار از استان‌های جنوبی به سمت مرکز در حال انتقال بود، متوقف کردند.

وی افزود: کارشناسان ارزش این محموله را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

سردار هاشمی فر گفت: برخورد قاطع با قاچاقچیان و مخلان نظام اقتصادی به صورت مستمر در دستور کار پلیس است.