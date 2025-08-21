به مناسبت ایام سوگواری رحلت نبی مکرم اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) ویژه برنامه‌هایی از شبکه تهران پخش می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در ایام سوگواری رحلت نبی مکرم اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) ویژه برنامه «قرار» به صورت زنده از حرم مطهر امام رضا (ع) روی آنتن شبکه تهران می‌رود.

این برنامه با هدف تبیین مفاهیم عمیق دینی و زنده نگه داشتن فرهنگ عزاداری اهل بیت (ع) از صحن جامع رضوی تقدیم نگاه مخاطبان می‌شود.

ویژه برنامه «قرار» به تهیه‌کنندگی بهنام حلاجی و با اجرای زهرا عزیزی و علی ترابی از چهارشنبه ۲۹ مرداد تا یک شنبه ۲ شهریور ساعت ۲۱:۰۰ پخش می‌شود.

مراسم عزاداری و مداحی، سخنرانی مذهبی درباره سیره اهل بیت (ع)، گزارش‌های ویژه از حرم مطهر رضوی و گفت‌و‌گو با کارشناسان دینی از بخش‌های برنامه است.

همچنین برنامه‌های «سلام تهران» و «به خانه بر می‌گردیم» با تدارک آیتم‌های متنوع با موضوع مناسبت‌های روز‌های پایانی ماه صفر روی آنتن خواهد رفت.

به مناسبت شهادت امام رضا (ع) روز یک شنبه ۲ شهریور، مستند «عشق یعنی» ساعت ۶:۳۰، سریال «شاید برای شما هم اتفاق بیافتد» ساعت ۷:۱۰، مستند «نغمه عشق» ساعت ۸، انیمیشن «در مسیر باران» ساعت ۹:۳۰ و «روز هشتم» ساعت ۱۳:۳۰ نیز در جدول پخش شبکه تهران جانمایی شده‌اند.

همچنین نماهنگ، وله، موسیقی تصویر مذهبی، مداحی و روضه خوانی و ... از جمله میان برنامه‌هایی هستند که پخش شبکه تهران سیما روی آنتن خواهد برد.