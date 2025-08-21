پخش زنده
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: عملیات راهسازی در محور خوی - قطور - رازی در دست اجراست و این محور در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد پیشرفت اجرایی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در حاشیه بازدید رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از محور خوی - قطور - رازی، اظهار داشت: طول کلی این محور ۶۵ کیلومتر بوده که عملیات راهسازی ۳۵ کیلومتر از آن بیش از این به اتمام رسیده و ۱۵ کیلومتر نیز طی رورهای آینده آسفالت شده و زیربارترافیک میرود.
وی ادامه داد: ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به روز برای اجرای این محور هزینه شده است.
مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: این محور یک تونل ۵۲۰ متری دارد که حفاری آن به اتمام رسیده و این تونل پیشرفت ۷۵ درصدی دارد.
آرامون افزود: با احداث این تونل ضمن اصلاح نقاط حادثه خیز موجبات ارتقای ایمنی محور و کاهش زمان سفر میشود.
وی ادامه داد: محور خوی - قطور - رازی از مسیرهای منتهی به پایانه مرزی رازی بوده و با بهسازی این محور تردد مسافران و همچنین زمان دسترسی به این پایانه مرزی تسهیل میشود.
وی تاکید کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی آذربایجانغربی و همجواری با سه کشور خارجی، توسعه محورهای ارتباطی منتهی به پایانههای مرزی تأثیر بسزایی در ارتقای شاخصهای اقتصادی و تجاری دارد.