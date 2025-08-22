پخش زنده
۱۳ نفر از نخبگان قرآنی استان بوشهر به مرحله نیمهنهایی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش آوایی راه یافتند.
{
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حجتالاسلام محمدرضا اسماعیلپور اظهار داشت: اجرای راهیافتگان این مرحله در روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریورماه در مرکز استان ضبط وسپس در مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه مورد ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در بخش برادران، سید حامد ابطحی در رشته قرائت تحقیق بالای ۱۸ سال، محمدطاها کاظمی در رشته قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، محمدمهدی انگالیان در رشته ترتیل، محمد شادور و میلاد میگلی در رشته حفظ ۲۰ جزء، محمدمهدی بحرانیراد در رشته حفظ کل، سید مصطفی موسوی در رشته دعاخوانی و سیدمحمدحسن حسینی در رشته اذان موفق به کسب رتبههای برتر شدند.
همچنین در بخش خواهران، فاطمه بحرانی در رشته قرائت تحقیق، راضیه پورمحمد تنگستانی در رشته قرائت ترتیل، نرجس خاتون جعفری در رشته حفظ کل، رباب حسینی در رشته حفظ ۲۰ جزء و طاهره خیرخواه در رشته دعاخوانی توانستند به مرحله مقدماتی کشوری راه یابند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به تنوع رشتههای این دوره از مسابقات شامل معارف قرآن کریم، معارف نهجالبلاغه، معارف صحیفه سجادیه و ترجمه سورههای واقعه، حدید، صف و جمعه گفت: مرحله استانی این مسابقات دوم مردادماه برگزار شد که ۳۵ نفر شامل ۲۶ خانم و ۹ آقا موفق به کسب امتیاز لازم برای حضور در مرحله نیمهنهایی شدند.
اسماعیل پور افزود: آزمون مرحله استانی بخش معارفی این دوره نیز در تاریخ ۲۷ شهریور بهطور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد و نفرات برتر آن به مرحله کشوری راه خواهند یافت.