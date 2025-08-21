به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛نشست کارگروه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرقانونی با حضور مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده یگان حفاظت از اراضی کشاورزی، سرپرست فرمانداری خوی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار شد.

غلامحسین آزاد، سرپرست فرمانداری خوی در این نشست با اشاره به تأکید وزیر کشور و استاندار آذربایجان‌غربی گفت: هیچ‌کس فراتر از قانون نیست و ساخت‌وساز غیرمجاز در هر نقطه از شهرستان باید فوراً متوقف شود. تنها راه نجات چهره شهر، برخورد قاطع با این پدیده است.

وی با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی و دادستان خوی اعلام کرد: تاکنون ۱۹۹ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و ۲۰۰ پرونده حقوقی در حوزه مسکن و شهرسازی در شهرستان خوی تشکیل شده است.

در ادامه، حسین‌زاده مدیر امور اراضی استان، خواستار تقویت یگان‌های حفاظت، بهره‌گیری از ظرفیت نیرو‌های انتظامی و مردمی و افزایش نظارت‌های میدانی شد و خوی را چهارمین شهر استان پس از ارومیه، بوکان و میاندوآب از نظر میزان ساخت‌وساز غیرمجاز معرفی کرد.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین رشتبر، دادستان خوی در این جلسه بر آمادگی دستگاه قضایی برای ورود فوری و قانونی به موضوع تأکید کرد و افزود: در برابر ترک فعل کوتاه نخواهیم آمد. گزارش‌ها باید دقیق، مستند و شفاف باشد و هیچ‌گونه محافظه‌کاری نباید مانع اجرای قانون شود.