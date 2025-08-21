پخش زنده
شهردار مهریز: عملیات اجرایی ساخت آرامستان مرکزی و غسالخانه جدید این شهرستان در هفته دولت آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع بیدکی گفت: موضوع احداث غسالخانه همواره یکی از دغدغههای مردم و مسئولان بوده و از حدود دو سال قبل پیگیریهای لازم در این زمینه آغاز و زمین مورد نیاز از سوی اداره راه و شهرسازی به شهرداری واگذار شد.
وی افزود: در قالب این طرح، آرامستان بزرگ شهر همراه با غسالخانه مرکزی پیشبینی شده است که حدود هزار و ۵۰۰ متر زیربنا شامل سالنهای انتظار، غسالخانه زنانه و مردانه و سایر فضاهای مورد نیاز خواهد داشت.
شهردار مهریز تصریح کرد: برآورد هزینههای اولیه نیز انجام شده و تلاش میکنیم عملیات اجرایی آن در هفته دولت انجام شود. در غیر این صورت، روند اجرایی متوقف نخواهد شد و مناقصه برای انتخاب پیمانکار بهزودی برگزار میشود تا عملیات ساخت آغاز شود.