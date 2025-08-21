رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: با هدایت و راهبری مقام عالی استان، روند سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران در استان شتاب گرفته است و این ظرفیت می‌تواند به توسعه پایدار و تحول اقتصادی در بخش کشاورزی منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدرضا اصغری در جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان با حضور عوض علیزاده‌مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کشور افزود: در سه‌ماهه نخست سال جاری، بر اساس اعلام وزیر کشور، آذربایجان‌غربی در میان پنج استان برتر کشور از نظر عملکرد در حوزه اقتصادی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: پس از برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری (اینوا)، هر هفته شاهد آغاز عملیات اجرایی طرح‌های توسعه‌ای در تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی استان هستیم که نشان‌دهنده ظرفیت و جذابیت بالای این بخش برای سرمایه‌گذاران است.

اصغری با بیان اینکه امیدواریم در آینده نزدیک منابع مالی بهره‌برداران از طریق صندوق حمایت از توسعه کشاورزی تأمین خواهد شد، تصریح کرد: این موضوع باعث می‌شود کشاورزان و تولیدکنندگان کمتر به منابع بانکی وابسته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی تأکید کرد: تعاونی‌ها و تشکل‌های کشاورزی استان توانمندی لازم برای حضور در همه حلقه‌های زنجیره تولید تا بازار را دارند و با هماهنگی و همکاری بیشتر، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی می‌تواند به جایگاه شایسته‌تری در سطح ملی دست یابد.