رئیس کمیته هسته ای و انرژی های نو در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات ناترازی برق مطمئنا به دلیل مشکلات مدیریتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نخعی در برنامه منتخب شما صدا وسیمای استان افزود: در سال‌های اخیر قوانین بسیار خوبی برای توسعه صنعت برق از جمله «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، مفاد برنامه هفتم و بودجه‌های سنواتی و همچنین در مقاطع مختلف اعتباراتی در اختیار وزارت نیرو قرار دادیم اما به دلیل نبود نگاه راهبردی، از ظرفیت‌های قانونی استفاده نشده و این وضعیت کنونی به وجود آمده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه افرادی که اکنون در وزارت نیرو هستند، افق روشنی را برای صنعت برق دیده نمی شود گفت : در راستای وظایف نظارتی، طرح استیضاح وزیر نیرو با امضای تعدادی از نمایندگان آغاز شده و وزیر نیرو باید پاسخگوی مجلسی باشد که به او رأی اعتماد داده است.

رئیس کمیته هسته ای و انرژی های نو در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: سکان کار در اختیار کسی باید قرار بگیرد که یک نگاه راهبردی‌تر و منسجم‌تر و فعال‌تری برای مشکلات عدیده‌ای که ما امروز با آن مواجهیم داشته باشد.

نخعی با اشاره به اینکه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر البته اقداماتی در حال انجام است گفت: ساتبا به عنوان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر کشور اقداماتی را شروع کرده و ما برای جبران بخش زیادی از ناترازی‌های حوزه برق باید به انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازیم.

وی گفت: این سازمان تا حدود زیادی توانسته از حمایت‌های قانونی در پیشبرد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حداقل در کشور استفاده‌هایی را داشته باشد.



