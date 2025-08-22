پخش زنده
سرپرست مدیریت دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: توزیع و پخش واکسن آنفولانزا در سطح استان بوشهر آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر احمدرضا کریمی زاده اظهار داشت: توزیع واکسن آنفولانزای ۴ ظرفیتی از هفته آخر مرداد در سطح داروخانههای استان آغاز شده است.
وی توضیح داد: تزریق این واکسن برای افراد بالای ۶ ماه بلامانع است، اما تزریق آن در کودکان ۶ ماه تا ۵ سال، بزرگسالان بالای ۵۰ سال، افراد دارای بیماریهای زمینهای، قلبی، کبدی، خونی، دیابت، متابولیک و عصبی، افراد دارای نقص سامانه ایمنی و بیماران پیوندی، زنان باردار با تأکید بیشتری توصیه میشود.
کریمی بیان کرد: بهترین بازه زمانی برای تزریق واکسن آنفولانزا، اواسط شهریور تا اوایل آبان است.
سرپرست مدیریت دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: مرحله اول توزیع واکسن در هفته آخر مردادماه و مرحله دوم آن در نیمه دوم شهریور توسط شرکتهای پخش برای استفاده هم استانیهای عزیز توزیع خواهد شد.