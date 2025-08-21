پخش زنده
باشگاه صنعت مس رفسنجان سه بازیکن جدید شامل نیما میرزازاد، وحید حیدریه و آرمان رمضانی را برای حضور در رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور (جام خلیج فارس) به خدمت گرفت.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، باشگاه صنعت مس رفسنجان اعلام کرد :این باشگاه در ادامه تقویت ترکیب تیم برای حضور در فصل جدید، با نیما میرزازاد دروازهبان فصل گذشته سپاهان اصفهان به توافق رسید و این بازیکن به صورت رسمی به جمع نارنجیپوشان اضافه شد.
میرزازاد ۲۸ ساله متولد بندر انزلی است که فوتبال را از تیمهای پایه زادگاهش آغاز کرد و در کارنامه حرفهای خود سابقه حضور در تیمهای ملوان بندر انزلی، نساجی مازندران و سپاهان اصفهان را دارد.
این دروازهبان ۱۹۷ سانتیمتری، فصل گذشته پیراهن سپاهان را بر تن داشت و با تجربه ارزشمند خود، حالا با پیوستن به مس رفسنجان، امیدوار است فصل تازهای را در فوتبال آغاز کند و با تیم جدیدش موفقیتهای بزرگتری را رقم بزند.
رمضانی که سابقه بازی در تیمهای ذوبآهن اصفهان، استقلال و پرسپولیس تهران، سایپای البرز، فجر سپاسی شیراز و ملوان بندر انزلی را در کارنامه دارد، فصل گذشته پیراهن ذوبآهن را بر تن داشت و یکی از مهرههای هجومی این تیم بود، این مهاجم شمالی فوتبال ایران، سابقه حضور در مس رفسنجان را طی سالهای گذشته در کارنامه دارد.
باشگاه مس رفسنجان در ادامه ضمن خوشامدگویی به آرمان رمضانی، برای این بازیکن ارزشمند در مسیر تازه ورزشیاش آرزوی موفقیت و درخشش در جمع خانواده بزرگ مس کرد.
حیدریه که فوتبال خود را از آکادمی پیکان آغاز کرد، سابقه حضور در تیمهای پرسپولیس، ملوان و فولاد خوزستان را در کارنامه دارد. او طی سالهای اخیر در فولاد نمایشهای درخشانی ارائه داد و یکی از بازیکنان موثر لیگ برتر بود.
اکنون این بازیکن با عقد قرارداد رسمی به جمع نارنجیپوشان مس رفسنجان اضافه شده و در فصل جدید در خدمت این تیم است.
تیمهای فوتبال مس رفسنجان و گل گهر سیرجان نمایندگان استان کرمان در لیگ برتر و تیمهای مس کرمان و مس شهربابک در لیگ دسته یک کشور هستند.