به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، صابر سبحانی با بیان اینکه مرحومه حاجیه خانم زهرا محمدیان روشن پس از طی یکدوره بیماری وبدلیل کهولت سن در ٨٣ سالگی درگذشت گفت : پیکر این مادر شهید پس از تشییع، در جوار مزار فرزند شهیدش در روستای روشن آبسر بخش مرکزی رودسر به خاک سپرده شد.

شهید حسین رستمی روشن هفتم اسفندماه سال ۱۳۶۲ در جزیزه مجنون و در جریان عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید والامقام تیر ماه سال ۱۳۸۹ پس از ۳۶ سال تفحص گردید و به آغوش خانواده بازگشت.