بهره برداری از طرحهای راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی گغت: ۶۱ طرح راهداری و حمل و نقل جادهای استان در هفته دولت به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،غلامرضا رسولزاده اظهار کرد: ۶۱ طرح راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان شرقی شامل ۳۲ طرح بهسازی و آسفالت محورهای مختلف استان به طول ۲۵۰ کیلومتر، ۱۷ طرح احداث، بهسازی و آسفالت راههای روستایی به طول ۸۷ کیلومتر و ۶ پروژه ابنیه فنی راه است.
وی گفت: بهره برداری از فاز اول چهار مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در محورهای بناب-عجب شیر، سرچم-اردبیل، تبریز-بستان آباد و شبستر-تسوج و ۲ مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین در آذرشهر و مرند با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این ایام آغاز میشود.
رسولزاده اظهار کرد: همان طور که اشاره شد اعتبار هزینه شده برای این طرحها سه همت است.