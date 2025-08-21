به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت:بر اساس الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی طی ۲۴ ساعت آینده گاهی وزش تندباد و گرد و خاک قابل پیش بینی است.

وی افزود:به لحاظ دمایی تا پایان هفته با تقویت پر ارتفاع جنب حاره ادامه روند افزایشی دمای هوا را انتظار داریم و هوا گرمتر خواهد شد.

کارشناس هواشناسی گفت:وقوع دما‌های بالاتر از نرمال به طور میانگین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.

زارعی افزود: صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و عدم به کارگیری وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف توصیه می‌شود.

وی گفت:با تقویت باد‌های ۱۲۰ روزه و افزایش گرادیان فشار حاکم بر منطقه شرق کشور از فردا به تدریج بر سرعت وزش باد و گرد و خاک افزوده می‌شود.

کارشناس هواشناسی افزود:در شبانه روز گذشته اسدیه، زهان، سه قلعه و خضری با کمینه دمای ۱۴ درجه خنک‌ترین و دهسلم با بیشینه ۴۳ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در بیرجند هم بین ۱۶ و ۳۸ درجه ثبت شد.