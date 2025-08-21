به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دور برگشت لیگ دسته یک کشتی فرنگی باشگاه‌های کشور در گروه B یادواره شهید شاهرخ ضرغام، دیروز به صورت متمرکز در شهر کرج برگزار شد.

در دیدار‌های برگزارشده دیروز، تیم ناوان هیئت کشتی آمل با ۳ پیروزی مقابل حریفان، صدرنشین این گروه شد.

نتایج مسابقات برگزار شده:

ناوان هیئت کشتی آمل ۷ – فولاد مبارکه سپاهان ۳

فولاد مبارکه سپاهان ۹ – پهلوان علی دولتشاهی ۱

مقاومت البرز ۷ – فولاد مبارکه سپاهان ۳

ناوان هیئت کشتی آمل ۶- پهلوان علی دولتشاهی ۳ (در وزن ۵۵ کشتی گیر نداشتند)

مقاومت البرز ۸- پهلوان علی دولتشاهی ۲

ناوان هیئت کشتی آمل ۷ – مقاومت البرز ۳

رده بندی تیم‌ها پس از پایان این مسابقات به شرح زیر است:

۱- ناوان هیئت کشتی آمل ۲- مقاومت البرز ۳- فولاد مبارکه سپاهان ۴- پهلوان علی دولتشاهی