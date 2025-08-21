تیم ناوان هیئت کشتی آمل در دور برگشت لیگ دسته یک کشتی فرنگی باشگاههای کشور، صدرنشین گروه B شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دور برگشت لیگ دسته یک کشتی فرنگی باشگاههای کشور در گروه B یادواره شهید شاهرخ ضرغام، دیروز به صورت متمرکز در شهر کرج برگزار شد.
در دیدارهای برگزارشده دیروز، تیم ناوان هیئت کشتی آمل با ۳ پیروزی مقابل حریفان، صدرنشین این گروه شد.
نتایج مسابقات برگزار شده:
ناوان هیئت کشتی آمل ۷ – فولاد مبارکه سپاهان ۳
فولاد مبارکه سپاهان ۹ – پهلوان علی دولتشاهی ۱
مقاومت البرز ۷ – فولاد مبارکه سپاهان ۳
ناوان هیئت کشتی آمل ۶- پهلوان علی دولتشاهی ۳ (در وزن ۵۵ کشتی گیر نداشتند)
مقاومت البرز ۸- پهلوان علی دولتشاهی ۲
ناوان هیئت کشتی آمل ۷ – مقاومت البرز ۳
رده بندی تیمها پس از پایان این مسابقات به شرح زیر است:
۱- ناوان هیئت کشتی آمل ۲- مقاومت البرز ۳- فولاد مبارکه سپاهان ۴- پهلوان علی دولتشاهی