به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سفر به شهرستان کاشمر و در دیدار با فرماندار کاشمر با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد تحقیقات و پروژه‌های کشاورزی در مراکز تحقیقاتی انجام می‌شود گفت: در کشور ۳۱۴ ایستگاه تحقیقاتی فعال است که از این تعداد، ۸ ایستگاه در استان خراسان رضوی فعالیت دارند.

غلامرضا گل محمدی هدف از این سفر را بررسی زیرساخت‌ها و شناسایی چالش‌های مهم بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: با وجود چالش خشکسالی، کاهش شدید تولیدات کشاورزی را شاهد نبودیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: «انجام تحقیقات و پژوهش در زمینه تولید ارقام جدید کشاورزی برای آینده این بخش ضروری است. راه‌اندازی مرکز تحقیقات کشاورزی در سال‌های گذشته در کاشمر نشان‌دهنده اهمیت ویژه این شهرستان در حوزه کشاورزی است.»

فرماندار کاشمر نیز در این جلسه، معرفی ارقام جدید انگور و پنبه توسط مرکز تحقیقات شهرستان را ارزشمند دانست و گفت: «توجه به الگوی کشت متناسب با تغییرات اقلیمی، همکاری در پروژه‌های آبخیزداری و توسعه پروژه‌های آبخوان از اولویت‌های مهم است.»

قربانی با اشاره به ظرفیت کارخانه پردیس عصاره ترشیز در حوزه گیاهان دارویی خواستار تعامل سه‌جانبه میان مرکز رشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و این کارخانه شد و افزود: توسعه کشت گیاهان دارویی با مصرف آب کم و ارزش افزوده بالا می‌تواند نقش مؤثری در معیشت کشاورزان و توسعه پایدار منطقه داشته باشد