دیدار وزیر جهاد کشاورزی با خانواده شهید محراب بشارتی در بندرانزلی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی به همراه هادی حق‌شناس استاندار گیلان با حضور در منزل شهید والامقام محراب بشارتی، سرباز وظیفه اهل بندر انزلی که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار، شهادت این سرباز سرافراز را نشانه‌ای روشن از مظلومیت ملت ایران و ایستادگی جوانان در برابر تجاوزگری دشمنان دانست و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر لزوم حمایت و رسیدگی به خانواده‌های شهدا تأکید کرد.

هادی حق شناس استاندار گیلان هم در این دیدار ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و گرامیداشت ایثار و ازخودگذشتگی شهید بشارتی، صبر و استقامت خانواده معظم شهدا را ستود و بر تداوم راه شهیدان در مسیر اعتلای میهن اسلامی تأکید کرد.

شهید محراب بشارتی، متولد ۱۴ آبان ۱۳۷۹ و سرباز یگان ویژه نیروی انتظامی، دوم تیرماه در جریان حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه با استقبال هادی حق‌شناس استاندار صبح امروزپنجشنبه ۳۰ مرداد وارد رشت شد.