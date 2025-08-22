پخش زنده
مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: طراحی و ساخت دو نازل مربوط به ولوهای پالایشگاه با تکیه بر توان و دانش متخصصان داخلی این مجموعه با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محسن عطارزاده از موفقیت ارزشمند این پالایشگاه در زمینه بومیسازی و ساخت دو عدد نازل آب مربوط به ولوهای پالایشگاه خبر داد و گفت: با تلاش متخصصان کارگاه تعمیرات مکانیک، این نازلها با استفاده از روشهای مهندسی و تکیه بر توانمندیهای داخلی طراحی و ساخته شدند؛ اقدامی که نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات و صرفهجویی اقتصادی ایفا کرده است.
وی افزود: با ابتکار عمل صورتگرفته، ضمن افزایش سرعت در تعمیرات و نگهداشت، توان داخلی پالایشگاه بار دیگر به اثبات رسید.
عطارزاده گفت: با دانش نوآورانه کارکنان پالایشگاه دوم پارس جنوبی پروژههای جدید ساخت تجهیزات دیگری در دست اجرا میباشد که نویدبخش گامهایی بلند در مسیر ارتقای فناوری و کاهش وابستگی به منابع خارجی است.
وی افزود: این دستاورد، الگوی موفقی برای سایر واحدها در مسیر بومیسازی تجهیزات و کاهش وابستگی است و ما در مسیر تقویت توان داخل، با جدیت ادامه خواهیم داد.