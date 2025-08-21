پخش زنده
همزمان با ایام سوگ رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، رادیو فرهنگ ویژهبرنامه «جان جاودان» را برای همراهی با دلهای اندوهزده شیفتگان مکتب اهل بیت (ع) تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، شامگاه سیام مرداد ماه، مصادف با شب ۲۸ صفر، از ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰ به صورت زنده به گوش شنوندگان خواهد رسید.
«جان جاودان» با تمرکز بر سه محور اصلی «حسن خلق، رعایت حقالناس و علم همراه با اخلاص»، به بازخوانی ابعاد جاودانه سیره نورانی پیامبر اکرم (ص) میپردازد.
هدف این برنامه، دعوت شنوندگان به تفکر عمیق و بازبینی خویشتن در پرتو آموزههای انسانساز اسلام است.
در این ویژهبرنامه، بخشهای متنوعی گنجانده شده است تا لحظاتی پربار را برای مخاطبان فراهم آورد.
از جمله این بخشها میتوان به نمایشهای رادیویی با هنرمندی نگین خواجه نصیر، ارسلان جولایی و مصطفی خواجه حسینی اشاره کرد.
همچنین، گزارشهای اختصاصی و گفتوگوهای کارشناسی زنده با حجتالاسلام والمسلمین علی رهیده و گفتوگوی تلفنی با دکتر شکری، ابعاد مختلف موضوع را بررسی خواهند کرد.
حضور «سوخی اینو خوسا کلین»، مهمانی ایرانی-مکزیکی از نکات برجسته این برنامه است، این گفتوگو فرصتی است تا شنوندگان از زاویهای جدید و جهانی، به درک عمیقتری از اسلام و آموزههای آن دست یابند.