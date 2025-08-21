معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: با توجه به ثبت ملی ساختمان تاریخی هلال احمر تکاب نیاز است که ضوابط میراث‌فرهنگی در این بنای تاریخی رعایت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهروز ندائی، معاون توسعه مدیریت و منابع و حسین الله‌بداشتی، سرپرست اداره‌کل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد میرزایی، رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام مصطفی کوهی، امام جمعه و محمد نیکنام، فرماندار تکاب و جمعی دیگر از مسئولان از ساختمان هلال احمر این شهرستان بازدید کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این بازدید اظهار کرد: جمعیت هلال احمر می‌تواند در این مکان تاریخی سرمایه‌گذاری کند و لازم نیست که مالکیت آن را به دیگری منتقل کند و تنها خواسته ما این است که ضوابط میراث‌فرهنگی در این مکان تاریخی رعایت شود.

بهروز ندائی تصریح کرد: با توجه به اینکه این بنای تاریخی نیاز به مرمت دارد و از طرفی با توجه به استفاده هلال احمر از این مکان تاریخی نیاز است که ابتدا با انجام مرمت‌های اضطراری، امنیت این مکان تامین شود و سپس مورد استفاده قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد میرزایی، رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجلس نیز گفت: در نظر است که ساختمان اداری هلال احمر تکاب به یک مکان دیگر منتقل شده و از این بنای تاریخی با کاربری گردشگری و میراث‌فرهنگی استفاده شود و البته این مکان به‌عنوان موزه نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه باتعریف کاربری موزه ایی وگردشگری یا جذب سرمایه‌گذار، ساختمان هلال احمر می‌تواند به یک جاذبه گردشگری و تاریخی مورد استفاده قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام مصطفی کوهی، امام جمعه تکاب هم بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های گردشگری از جمله اولویت‌های تکاب بوده و نیاز است که از سرمایه‌گذاری برای ساخت هتل در این شهرستان دعوت شود.