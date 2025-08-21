

به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فضای آموزشی مناسب، یکی از ارکان اساسی در فرآیند یادگیری و رشد دانش‌آموزان است. مدارس نه‌تنها مکانی برای آموزش علم، بلکه محیطی برای پرورش جسم و روح کودکان و نوجوانان محسوب می‌شوند. از این رو ایمنی، زیبایی و استاندارد بودن فضای فیزیکی مدارس، تأثیر مستقیمی بر سلامت روانی و جسمانی دانش‌آموزان و آرامش خاطر خانواده‌ها دارد. مدتی است که کندی روند ساخت دبستان شهید بهاروند در محله حسین آباد خرم آباد موجب نارضایتی والدین دانش آموزان شده است.



متن پیام شهروند خبرنگار ما:

سلام وقت شما بخیر. دبستان شهید بهاروند خیابان بیست متری پشته حسین آباد خرم آباد بیشتر از ده سال بعد از تخریب زمان برد تا دوباره ساخته شد. ولی الان که تکمیل شده و فقط محوطه حیاطش مونده، بیشتر از یکسال بدون تغییر رها شده است. ما والدین نگران هستیم که دوباره امسال فرزندانمون به علت تکمیل نشدن این مدرسه برای تحصیل مجبور باشند با هزار خطر به سرکوه بروند. چندنفر از اهالی هم به آموزش پرورش مراجعه کرده‌اند و قول‌هایی داده شده که اقدامی صورت نگرفته است.





