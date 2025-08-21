معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان صندوق توسعه ملی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به امضا رسیده است، تسهیلات بانکی از محل منابع ریالی صندوق و تلفیق با منابع بانکی به متقاضیان حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی اعطا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع و حسین الله‌بداشتی، سرپرست اداره‌کل امور استان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همراهی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد میرزایی، رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، کامران بابازاده و جمعی دیگر از مسئولان از محل اجرای پروژه مجتمع گردشگری ساحل زرینه‌رود شاهین‌دژ بازدید کردند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این بازدید ضمن تاکید بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مربوطه اظهار کرد: سواحل زرینه‌رود مکان مناسبی برای اجرای پروژه‌های گردشگری بوده و حمایت‌های لازم از سرمایه‌گذار این پروژه انجام خواهد شد.

بهروز ندایی با تشکر از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در استان تصریح کرد: خوشبختانه در دولت چهاردهم، اقدامات قابل توجهی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و صنایع‌دستی انجام شده است.

وی درباره تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز افزود: براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان صندوق توسعه ملی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به امضا رسیده است، تسهیلات بانکی از محل منابع ریالی صندوق و تلفیق با منابع بانکی به متقاضیان حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی اعطا خواهد شد.



معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تصریح کرد: منابع این تسهیلات به‌صورت تلفیقی و با سهم حداکثر ۵۰ درصد از صندوق و حداقل ۵۰ درصد از بانک‌های عامل تأمین می‌شود و با پیگیری‌های وزارتخانه، سقف این تسهیلات از ۲۰ هزار میلیارد ریال به ۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت

رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب نیز در این بازدید ضمن تشکر از وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری گفت: بنده نیز از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های مرمتی و گردشگری در این شهرستان اختصاص داده‌ام و در ادامه مسیر نیز این حمایت‌ها ادامه خواهد داشت.

مرتضی صفری تصریح کرد: در قالب این طرح قرار است بخش‌های مختلفی از جمله هتل، مراکز اقامتی و پذیرایی، زیپ‌لاین، باغ پرندگان، پیست دوچرخه‌سواری، مراکز فروش صنایع‌دستی و ... با ظرفیت اشتغال مستقیم برای ۱۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۳۰۰ نفر را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز در این بازدید گفت: صدور موافقت اصولی این طرح رکورد مدت زمان صدور موافقت اصولی در استان را شکسته و در کمتر از ۴۸ ساعت این موافقت نامه صادر شد.

او بیان کرد: اجرای این پروژه تحول بزرگی در حوزه گردشگری شاهین‌دژ ایجاد می‌کند چرا که سواحل زرینه‌رود یکی از مکان‌های پرتردد و گردشگرپذیر این شهرستان محسوب می‌شود.