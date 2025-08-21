پخش زنده
امروز: -
هزار و ۳۷۸ طرح عمرانی در هفته دولت در استان اصفهان افتتاح و کلنگ زنی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: از این تعداد ۹۱۱ طرح آماده بهرهبرداری و افتتاح است و ۴۶۷ طرح دیگر نیز برای کلنگزنی برنامهریزی شده است.
علیرضا قاری قرآن ارزش این طرحها را حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان دانست و افزود: جزئیات این طرحها در سامانه «منتاک» ثبت شده و به تفکیک شهرستانها قابل رصد است.
وی به توزیع طرحها بین دستگاههای اجرایی اشاره کرد و افزود: بیشترین سهم تعداد طرحها به وزارت کشور با ۲۶۳ مورد (شامل طرحهای شهرداریها و دهیاریها) تعلق دارد و پس از آن وزارت نیرو با ۲۲۰ طرح، وزارت راه و شهرسازی با ۱۷۶ طرح و جهاد کشاورزی با ۱۲۹ طرح در رتبههای بعدی قرار دارد.
قاری قرآن از اجرای چند طرح کلان استانی نیز خبر داد و گفت: طرحهای ویژهای در حوزههای آبی، زیرساختهای ارتباطی و مسکن در دست اجرا است.
وی با اشاره به رونق در بخش مسکن، نیز ادامه داد: هم اکنون ۷ هزار واحد مسکونی در استان در مرحله عملیات اجرایی است و ۳۰ هزار واحد دیگر نیز در مرحله تخصیص زمین و واگذاری به متقاضیان قرار دارد که در مجموع به ظرفیت ۱۰۰ هزار واحد میرسد و ارزش کل طرحهای مسکن در استان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.
معاون عمرانی استاندار، شهرهای بهارستان، فولادشهر، شاهینشهر، کاشان، خمینیشهر، نجفآباد و شهرضا را کانونهای اصلی ساختوساز مسکن در استان برشمرد و افزود: در بهارستان یک طرح عظیم با ۱۹ تا ۲۰ هزار واحد مسکونی با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و پشتیبانی استانداری در حال اجراست که روند پیشرفت مناسبی دارد.
وی گفت: بر اساس برنامهریزیها، استاندار و هیئت همراه از روز شنبه آینده در شهرستانهای مختلف حاضر شده و به طور متمرکز این طرحها را افتتاح یا کلنگزنی میکند.
از دوم تا هشتم شهریور ماه، هفته دولت نامگذاری شده است.