به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان به اهمیت تأمین منابع مالی برای شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: امسال حدود ۵ همت از منابع درآمدی استان به تامین سوخت شهرداری‌ها اختصاص داده شده است.

علیرضا قاری قرآن افزود: همچنین در این مدت حدود ۶۰۰۰ تن قیر در استان توزیع شده که این مقدار نیز در برخی مناطق محروم شهر اصفهان به مصرف رسیده است.

وی با بیان اینکه میزان توزیع قیر برای ۱۱۴ شهر استان کافی نیست، ادامه داد: با توجه به حجم بالای نیازها، تلاش‌های زیادی در زمینه رایزنی برای افزایش تخصیص قیر از مازاد موجود در کشور در دستور کار قرار گرفته است.

قاری قرآن همچنین به اختصاص قیر برای طرح‌های بافت فرسوده اشاره کرد و افزود: امسال حدود ۵ هزار تن قیر به طرح‌های بافت فرسوده در شهرداری‌ها اختصاص پیدا کرده است.

استان اصفهان دارای ۱۱۴ شهر و ۹۱۱ دهیاری است.