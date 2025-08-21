

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون جوانان «سریز» کوتاک هند ۲۰۲۵ با حضور نمایندگان کشورمان در بخش‌های انفرادی و دو نفره پیگیری شد و طی دو روز نخست مسابقات، نتایج زیر به دست آمد.

در روز نخست این رقابت‌ها، در بخش دونفره پسران، تیم امیرعلی احمدلو و امیرحسین عجملو در یک مسابقه سه‌گیمه، پس از پیروزی در گیم اول با نتیجه ۱۳-۲۱، در دو گیم بعدی با نتایج ۲۱-۱۲ و ۲۱-۱۱ مغلوب حریفان خود شدند و از ادامه رقابت‌ها بازماندند.

در بخش انفرادی دختران، زهرا رباطی در جدول ۶۴ نفره به میدان رفت، اما با نتایج ۲۱-۱۳ و ۲۱-۱۸ شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

در روز دوم مسابقات و در جدول ۶۴ نفره انفرادی پسران، امیرحسین عجملو مقابل حریف خود شکست خورد و حذف شد. اما امیرعلی احمدلو با عملکردی موفق توانست حریف خود را از پیش‌رو بردارد و به جمع ۳۲ نفر برتر صعود کند. احمدلو در ادامه این روند موفق، در مرحله بعد نیز با کسب دومین پیروزی متوالی، جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی (جمع ۱۶ بازیکن برتر) را به دست آورد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، احمدلو فردا در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف یکی از نمایندگان کشور میزبان، هند، خواهد رفت.